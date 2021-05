Sri Lanka : les plages sri-lankaises menacées par des tonnes de plastique après un incendie à bord d'un porte-conteneurs

Des millions de granulés plastiques provenant de la cargaison du navire pourraient s'échouer sur les côtes voisines de la capitale Colombo. Le sinistre s'est déclaré il y a dix jours à bord du porte-conteneurs, et la menace d'une marée noire n'est pas encore écartée.

"C'est probablement la pollution de plages la plus importante dans notre histoire." Des tonnes de plastique menacent le littoral sri-lankais après un incendie survenu il y a neuf jours dans un porte-conteneurs, au large de Colombo. La situation inquiète au plus haut point les responsables locaux et Dharshani Lahandapura, présidente de l'Autorité de protection de l'environnement marin (MEPA).

Les autorité ont interdit la pêche dans une zone de 80 km de long autour du MV X-Press Pearl, immatriculé à Singapour, qui menace de se briser et de provoquer une catastrophe environnementale en déversant des centaines de tonnes de fioul dans l'Océan indien. Le navire, dont la structure de 186 mètres de long a été fragilisée, transporte 278 tonnes de fioul de soute et 50 tonnes de gazole marin, en plus du combustible présent dans son réservoir.

Des millions de granulés plastiques sur les côtes

Alors qu'une opération internationale est en cours pour tenter d'éviter cette marée noire, les plages proches croulent déjà sous une autre pollution : des millions de granulés plastiques provenant de la cargaison du navire. Selon les autorités, le navire transportait notamment 28 conteneurs pleins de ces granulés de polyéthylène, destinés à l'industrie de l'emballage, dont huit sont tombés à l'eau.

Des militaires s'emploient à nettoyer une plage sri lankaise de Colombo, samedi 29 mai 2021. (ISHARA S. KODIKARA / AFP)

Nettoyer les plages polluées par ces tonnes de granulés mélangés à du pétrole brûlé et autres débris rejetés par la mer en provenance du navire est un travail de titan. Outre la pollution sur ces plages touristiques, cela pose également une menace sérieuse pour les eaux peu profondes de cette région connue notamment pour ses crabes et ses crevettes géantes. Les scientifiques sont également en train d'évaluer l'impact sur les mangroves, les lagons et la vie marine de la région.

Si l'incendie semble enfin maîtrisé, il reste beaucoup à faire pour sécuriser le navire. "Il y a encore de la fumée et on peut voir quelques flammes par intermitence, mais le navire est maintenant stable", a déclaré le porte-parole de la Marine sri-lankaise, le capitaine Indika de Silva.