G7 : les dirigeants ont-ils réussi à trouver des accords ?

Le sommet du G7 au Royaume-Uni a duré trois jours, et se termine dimanche 13 juin. Quel est le bilan de cette réunion ?

Emmanuel Macron a tiré un premier bilan du sommet du G7, lors du dernier jour, dimanche 13 juin. Le président a tenu à préciser quelle était la position du G7 par rapport à la puissance chinoise. "Le G7 n’est pas un club hostile à la Chine (…) c’est aussi une puissance avec laquelle nous avons des désaccords (…) quand il s’agit du travail forcé et des droits de l’homme", a déclaré Emmanuel Macron.





Des compromis sur la crise sanitaire et sur le climat



Les dirigeants ont tenu à afficher leur unité sur les grands dossiers internationaux. Cela leur a-t-il permis de trouver des compromis ? "Très clairement, d’abord sur la question de la crise sanitaire, qui a été au cœur des discussions. Les dirigeants du G7 se sont engagés à donner un milliard de doses du vaccin contre le Covid-19 aux pays les plus pauvres", précise Matthieu Boisseau, en direct de Carbis Bay, au Royaume-Uni.



Sur la question de la crise climatique, également, les dirigeants ont réussi à se mettre d’accord. "Ces compromis ont été, en partie, rendu possible par l’arrivée de Joe Biden pour son premier sommet du G7 et pour son premier déplacement à l’étranger depuis son élection", ajoute le journaliste.