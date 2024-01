Séisme en Turquie : le procès du drame de l'hôtel Isias, qui a tué 24 collégiens, a commencé

C’est un procès emblématique qui s’est ouvert mercredi 3 janvier en Turquie. C'est le premier concernant la construction des bâtiments qui se sont effondrés lors du tremblement de terre de février 2023 qui ont tué plus de 50 000 personnes. L’hôtel Isias à Adiyaman est devenu l’un des symboles de la négligence des promoteurs et constructeurs immobiliers. Cet hôtel s’est effondré en quelques minutes, faisant 72 morts dont 24 collégiens venus de Chypre Nord pour disputer un tournoi de volleyball.

Les visages souriants de jeunes garçons et jeunes filles s'affichent sur des pancartes devant la salle d'audience. Ces collégiens chypriotes avaient entre 12 et 15 ans. L'hôtel Isias où ils venaient d'arriver était réputé le plus sûr de la ville. Leur mort, "leur meurtre", disent les parents déchirés, est une tragédie pour la petite république de Chypre nord.

Onze accusés, poursuivis pour négligence

Onze accusés sont dans le box dont cinq déjà en détention et parmi eux, le propriétaire de l'hôtel. Poursuivis pour négligence, ils encourent plusieurs années de prison, mais les familles demandent des chefs d'inculpation plus lourds, le crime étant selon elles avéré. L'enquête a en effet démontré qu'un étage a été ajouté à l'hôtel sans autorisation, que des colonnes de fondation ont été sciées et du sable de mer utilisé pour la construction. Le gérant et le propriétaire de l'hôtel sont des proches du pouvoir. Pour les familles chypriotes, ce procès doit être exemplaire. "C'est important pour nos enfants, disent-elles, mais aussi pour la Turquie."