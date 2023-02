Reportage Séisme en Turquie : à Antioche, des centaines de victimes dans un immeuble présenté comme résistant aux tremblements de terre

Quelques dizaines de personnes seulement ont survécu à l’effondrement du Renaissance, l’un des immeubles les plus chers d’Antioche, promu comme résistant au séisme. Les proches sont partagés entre immense tristesse, colère et ressentiment.

L'immeuble Renaissance, (Rönesans) d’Antioche, dans le sud de la Turquie, était promu comme un petit coin de paradis, un lotissement de luxe avec des équipements haut de gamme et surtout, censé être le plus sûr de la ville, comme le disait la publicité. Mais il y a une semaine, il s'est transformé en tombeau. Après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, il n'en reste presque rien.

>> Séismes et en Turquie et en Syrie : les opérations de sauvetage suspendues dans certaines régions. Suivez notre direct

À la place du fier édifice, quelques murs et des gravats que fixent Hasan Can, 22 ans. Il cherche sa mère. "Ma mère habitait au 10ᵉ étage. Ici, c'était un grand complexe, avec piscine, terrain de basket. Il y avait tout à l'intérieur. Pas besoin de sortir. Ma première copine, mes copains, mes amis, ma famille étaient tous là. Aujourd'hui, il n'y a plus personne".

La promesse de Renaissance, un des immeubles les plus chers de la ville, c'était ça : ses prestations haut de gamme, sa solidité aussi. Plus de 1 000 personnes étaient répartis sur 12 étages et 250 appartements.

"Il pouvait soi-disant rester debout avec une magnitude de niveau neuf. Ça inspirait confiance." Filiz Serifler, la sœur d’un résident de Renaissance à franceinfo

Le 6 février pourtant, vers 4 heures du matin, il s’est écroulé en quelques secondes quand des immeubles voisins, plus modestes, ont, eux, résisté. Quelques dizaines de personnes seulement ont survécu et il y a toujours des centaines de disparus. Filiz Serifler espère revoir son frère. "Il nous a été vendu comme résistant au séisme, comme au Japon, explique-t-elle. Mon frère a un enfant, c'était sécurisant. On nous a dit qu'il n'y avait même pas besoin de sortir si la terre tremblait. Malheureusement, ce n'était pas vrai".

>> Turquie : après les séismes meurtriers, les failles dans le secteur de la construction mises en cause

Juste à côté, Emrah Emiroglu, secouriste, est accablé. Le ciment, il connaît. Le fabriquer a été un temps son métier. "Il ne manque pas de ferraille dans le bâtiment, nous avons pu le constater. Mais il y a un problème avec le béton, affirme-t-il. Le ciment n'a pas bien collé".

Les engins déblaient les gravats sur l'ancien site de l'immeuble Renaissance à Antioche (Turquie). Du complexe de luxe, le plus "sûr" de la ville, il ne reste rien. (JULIE PIETRI / RADIOFRANCE)



Un problème de conception peut-il expliquer l'écroulement brutal et meurtrier de Renaissance ? L'entrepreneur qui a conçu le lotissement a été arrêté, il y a quelques jours, alors qu'il tentait de fuir à l'aéroport d'Istanbul. Car face à la colère qui gronde dans le pays contre les mafias du bâtiment, les arrestations et mandats d'arrêt pleuvent. Renaissance est devenu un symbole, une preuve pour beaucoup d’habitants, de la mauvaise conception des immeubles en Turquie.

En Turquie, un complexe immobilier prétendument résistant aux séismes : reportage de Julie Pietri écouter