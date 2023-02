DIRECT. Séismes et en Turquie et en Syrie : les deux pays suspendent les opérations de sauvetage dans certaines régions

Ce qu'il faut savoir

Dans un froid glacial, l'espoir de retrouver des survivants est des plus en plus faible, dix jours après les séismes en Turquie et en Syrie. Par conséquent, Ankara a suspendu les opérations de sauvetage dans certaines régions et le gouvernement de Syrie, pays déchiré par la guerre depuis douze ans, a fait de même dans les zones qu'il contrôle. Suivez notre direct.

Un bilan toujours plus lourd. Des sources officielles et médicales ont annoncé que le total atteignait désormais 41 732 personnes ayant perdu la vie : 38 044 en Turquie et 3 688 en Syrie. En Turquie, le bilan du séisme en fait la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l'histoire post-ottomane du pays.

Un milliard de dollars de don attendu. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a lancé un appel à l'aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour venir en aide aux deux pays dévastés. Il a "exhorté la communauté internationale à agir davantage et à financer dans sa totalité cet effort vital pour répondre à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre temps".

Les Etats-Unis au chevet de la Turquie. Le département d'Etat américain a annoncé que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendrait dimanche en Turquie, afin d'y constater l'effort humanitaire en cours.