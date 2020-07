Vladimir Poutine, un président à vie ?

Depuis plus de 20 ans, Vladimir Poutine incarne le visage de la Russie et cela pourrait durer encore plus longtemps que prévu. Quatre fois président, deux fois Premier ministre, il pourrait presque devenir président à vie. La constitution russe interdit normalement de faire plus de deux mandats présidentiels. Mais une exception a été rendue possible par un article qui remet les compteurs à zéro dans son cas. Il pourra alors se représenter en 2024 et en 2030. S’il est réélu, il sera alors au pouvoir jusqu’en 2036 et il sera âgé de 83 ans.

Une position fragilisée

La courbe de popularité de Vladimir Poutine en Russie est certes impressionnante comparé à celles des autres leaders de ce monde : 60% du peuple lui était encore favorable à l’été 2018. Cependant, la réforme des retraites a écorné depuis son image auprès des Russes. Au niveau mondial, certains facteurs jouent contre lui. "Ce qui change, c’est le cours du pétrole. Si le cours du pétrole remontait, il aurait beaucoup plus de moyens. Avec un cours du pétrole bas comme cela, il a un budget qui est quand même déjà fait mais il a moins de moyens d’intervention", souligne Pascal Boniface, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques.

Le JT

Les autres sujets du JT