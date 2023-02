Vladimir Poutine privilégie un train blindé pour ses déplacements, selon un média russe

On connaissait le train blindé de Kim Jong Un, le dictateur nord coréen, voici maintenant celui de Vladimir Poutine. D'après une enquête du média russe d'investigation "Dossier" fondé par l'ex-oligarque devenu opposant, Mikhail Khodorkosky, le maître du Kremlin se déplacerait dorénavant essentiellement à bord d'un train spécial. Vladimir Poutine aurait même une gare privée dans le centre de Moscou.

D'après l'enquête de "Dossier", c'est peu avant le lancement de la guerre en Ukraine, à la fin de l'été 2021 que Vladimir Poutine a commencé à préférer le train plutôt que les avions de l'escadron présidentiel pour ses déplacements fréquents en Russie, selon une connaissance du président russe. "Les départs en train peuvent être spontanés, non annoncés. Dans les premiers jours de la guerre, en février et mars, il a commencé à utiliser le train de manière très active, notamment pour se rendre à sa résidence de Valdaï", déclare cette source au média d'investigation "Dossier".

Aucune photo extérieure

Selon l'enquête, le train spécial est presque impossible à distinguer des autres trains des chemins de fer russes. Ses wagons sont de la même couleur grise avec une bande rouge. L'existence d'un train présidentiel était connue, le service de presse du Kremlin avait diffusé quelques photos prises à l'intérieur, il y a plusieurs années. Mais jamais aucune photo de son apparence extérieure n'a été diffusée.

Quelques différences toutefois : il est tracté par trois locomotives, les toits de certains wagons sont plus hauts, pour dissimuler des antennes, et les voitures comportent plus de roues, pour pouvoir supporter le poids du blindage. Pour prendre ce train en toute discrétion, Vladimir Poutine disposerait d'une gare privée, un bâtiment anonyme du centre de Moscou, juste derrière la gare de Leningrad. Et c'est probablement par souci de discrétion qu'il emploierait le chemin de fer. Les trains ne peuvent pas être suivis avec des trackers sur internet, contrairement aux avions.

Un train présentant les mêmes caractéristiques que celui qui pourrait être utilisé par Vladimir Poutine. (railgallery.ru)

Le train spécial appartient à la société Grand Service Express, fondée en 2002. En 2019, l'entreprise est devenue le seul opérateur de services ferroviaires vers la Crimée, et en 2020, elle a fait l'objet de sanctions américaines. Selon les auteurs de l'enquête, la société propriétaire du train est liée au neveu de Iouri Kovaltchouk, l'actionnaire majoritaire de la banque Rossiya et un ami proche du président.

Gare privée

La publication "Sota", pour sa part, a fait état d'une gare spéciale à Moscou qui pourrait être utilisée pour le train blindé présidentiel. La gare apparaît dans des documents comme un "bâtiment administratif des chemins de fer russes". La gare existait à l'époque soviétique, il était prévu de la rénover en 2011, mais les travaux n'ont pas été réalisés.

En 2021, le bâtiment de la station a été recouvert de panneaux, et en janvier 2022, RemStroyServis, la société qui a été chargée de la rénovation a publié des photos détaillées de la gare. Cette page a maintenant été supprimée, mais des photos de la gare avec la réception, la salle de réunion et la "salle VIP" restent dans les archives web.