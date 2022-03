Complément d'enquête / France 2

En quelques jours à peine, il a gagné la bataille de l'image face à Poutine. A la communication froide et institutionnelle du président russe, Volodymyr Zelensky oppose son authenticité. "Complément d'enquête" a demandé à un spécialiste du marketing d'influence d'analyser l'audience sur les réseaux sociaux de l'un des rares hommes politiques rompus à leurs codes.

"Votre président est là. On est tous là : les militaires, les citoyens aussi. On est tous là. On est là pour défendre notre pays, notre Ukraine." Au lendemain de l'offensive russe, Volodymyr Zelensky s'adresse aux Ukrainiens dans un petit film tourné dans les rues de Kiev. La vidéo est vite devenue virale : elle a été vue par près de 15 millions de personnes.

Pour ce portrait que lui a consacré "Complément d'enquête" jeudi 10 mars, un spécialiste du marketing d'influence a analysé l'évolution, exponentielle, du compte Instagram du président ukrainien. Avec 15 millions d'abonnés et une note d'influence de 5 sur 5, "on parle de quelqu'un qui est vraiment extrêmement populaire sur les réseaux sociaux". Du "rarement vu pour un politique", souligne Jérémy Boissinot. En trois semaines, il a touché "plus de quatre fois l'audience d'Emmanuel Macron".

"On est vraiment dans un contraste, pour l'opinion publique internationale, avec 'le grand méchant Poutine' et 'le gentil Zelensky'. Si demain il venait à se faire tuer dans des bombardements ou par les Russes, ça aurait un impact terrible, et ça lui donne une forme de défense qui est absolument considérable." Jérémy Boissinot, spécialiste en marketing d'influence à "Complément d'enquête"

"Ce qui est brillant dans sa communication", analyse le spécialiste, c'est aussi "le fait que lui-même prenne les vidéos" en conférence de presse, contrairement à la plupart des hommes politiques. Ce qui "lui donne une authenticité hyper puissante, et un côté très humain".

Et de souligner la proximité physique du président ukrainien avec ses ministres, comme avec les journalistes lors d'une conférence de presse dans un bunker. Là encore, "le contraste avec Poutine au bout de sa grande table, isolé", est saisissant. Une façon de montrer que "non seulement il gère la chose, il est là, il se filme, mais il n'est pas tout seul".

Extrait de "Zelensky, le clown devenu chef de guerre", un document diffusé dans "Complément d'enquête" le 10 mars 2022.

