Ukraine : des centaines de milliers de civils se préparent à une invasion russe

M. de Chalvron, C. Kenck, A. Bezluidnyi, L. Lavieille

Jeudi 3 février, le président Emmanuel Macron doit s’entretenir avec ses homologues russe, ukrainien et polonais dans le but de trouver une issue diplomatique à la crise ukrainienne. La veille, Washington a annoncé le déploiement de 3 000 militaires vers la Pologne et la Roumanie. Les Ukrainiens, eux, se préparent à la guerre.