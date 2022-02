Crise en Ukraine : le président ukrainien salue l'ampleur du soutien diplomatique et militaire

Les Occidentaux se pressent pour soutenir l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est félicité mardi 1er février du soutien diplomatique et militaire à son pays face aux craintes d'une attaque russe. Il s'agit du "plus important" selon lui depuis 2014, année de la dernière offensive russe contre l'Ukraine. Plusieurs dirigeants doivent en effet se rendre à Kiev dans la semaine. "Une telle intensité de visites est un facteur important de stabilisation de la situation", a-t-il expliqué devant le Parlement.

Sont attendus mardi à Kiev les Premiers ministres britannique, Boris Johnson, et polonais, Mateusz Morawiecki. Ils doivent être suivis plus tard dans la semaine par le chef du gouvernement néerlandais, Mark Rutte, et le président turc, Recep Tayyip Erdoğan. La semaine prochaine, cinq ministres des Affaires étrangères de pays européens y sont attendus, dont le Français Jean-Yves Le Drian et l'Allemande Annalena Baerbock.

Après une révolution pro-occidentale à Kiev, la Russie a annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée. Ces dernières semaines, Moscou est accusé par les Occidentaux d'avoir massé plusieurs dizaines de milliers de militaires à la frontière de son voisin en prévision d'une possible invasion. Le Kremlin dément toute velléité belliqueuse, mais conditionne la désescalade à une liste d'exigences, nécessaires selon lui pour garantir sa sécurité, notamment l'assurance que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Otan et que l'Alliance atlantique retire ses hommes sur ses positions de 1997.