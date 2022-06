Sommet du G7 : la guerre en Ukraine au cœur de toutes les discussions

La première réunion du G7 s’est tenue en Allemagne, dimanche 26 juin. "Officiellement, Joe Biden (le président américain) assure que ses partenaires restent ensemble face à Vladimir Poutine (le président russe)", a expliqué la journaliste Valérie Astruc, en direct de la Bavière (Allemagne), ce dimanche. De son côté, Emmanuel Macron "appelle à intensifier le soutien à l’Ukraine et semble vouloir rejoindre l’embargo sur l’or russe annoncé ici", a-t-elle précisé.

Des chefs d'État fragilisés

"Mais on sent bien une certaine fatigue, une inquiétude face aux répercussions du conflit (en Ukraine) sur les économies occidentales. C’est pourquoi Emmanuel Macron insiste pour trouver des solutions communes, pour limiter l’inflation et les risques de récession", a poursuivi Valérie Astruc. "La plupart des chefs de l’État réunis ici sont fragilisés et malmenés par leurs opinions publiques qui leur demandent des comptes. Or, sur le terrain, l’armée ukrainienne perd des positions, sans compter le coût humain", a conclu la journaliste.