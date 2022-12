Russie : Vladimir Poutine renforce ses liens avec la Chine

La Russie et la Chine ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire, vendredi 30 décembre.

Le président russe Vladimir Poutine s'est encore un peu plus rapproché de son allié chinois, vendredi 30 décembre. Ces derniers mois, Moscou s'est tourné vers l'Asie, et plus précisément la Chine, pour contourner les sanctions internationales. Les échanges entre les deux pays ont bondi de 32% en un an, un record historique. La Russie s'efforce de satisfaire Pékin, et va augmenter ses livraisons de gaz.

Une visite d'État prévue en 2023

Cette réunion bilatérale a pour objectif de renforcer les liens économiques des deux pays, avec en toile de fond la guerre en Ukraine. La Russie et la Chine ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire. Vladimir Poutine et Xi Jinping veulent afficher une alliance solide face à l'Occident. Le président chinois devrait se rendre en Russie pour une visite d'État au printemps 2023. Une première depuis le début de la pandémie de Covid-19.