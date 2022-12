Eurozapping : les files devant les banques alimentaires s'allongent en Allemagne

Comme chaque jour, le JT de 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 30 décembre.

En Allemagne, les files devant les banques alimentaires s'allongent. Deux millions d'Allemands ont besoin d'aide pour se nourrir, soit 50% de plus que l'année dernière. L'Allemagne compte plus d'un millier de banques alimentaires, mais par manque de dons, elle n'arrive plus à aider tous ceux qui sont dans le besoin.



Les polluants ont diminué à Bruxelles

En Belgique, les voitures anciennes sont confinées aux portes de Bruxelles depuis cinq ans. Elles sont interdites dans les zones à faible émission, sous peine d'une amende de 350 euros. "Je suis un indépendant, ce n'est pas si simple de changer de voiture", déplore un habitant. Mais du côté de la qualité de l'air, le résultat est positif. Les polluants ont diminué de 20% à 60%.

Le Danemark opte lui pour un feu d'artifice à faible émission de bruit. Les fusées pyrotechniques quasi-silencieuses ont le vent en poupe dans le pays. Les propriétaires de chiens sont venus les tester, et aucune panique de la part des animaux n'a été observée.