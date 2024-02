Russie : la commission électorale a publié la déclaration financière de Vladimir Poutine

L'autocrate russe affirme avoir gagné près de 700 000 euros sur les six dernières années et ne posséder qu'un seul appartement.

Dirigeant frugal ou dissimulateur ? A l'approche des élections présidentielles en Russie en mars, la commission électorale a publié la déclaration financière de Vladimir Poutine, jeudi 1er février. Dans ce document, le président russe affirme avoir gagné 67,6 millions de roubles au cours des six dernières années, soit environ 694 421 euros. Il déclare également posséder un appartement de 77 m2, un garage de 18 m2 à Saint-Pétersbourg, des économies de 606 000 dollars sur dix comptes bancaires russes, deux voitures GAZ M-21 fabriquées en 1960 et 1965, une caravane de camping de 1987 et une Lada Niva de 2009.

Des déclarations qui tranchent avec les enquêtes de plusieurs médias et opposants politiques indépendants. Son principal opposant, le militant anticorruption Alexeï Navalny, avait accusé Vladimir Poutine de détenir un palais d'une valeur de 1,5 milliard d'euros au bord de la mer Noire. Ce "palais le plus cher du monde" doté entre autres de vignobles, d'une salle de hockey sur glace, d'un casino, est situé sur un domaine 39 fois plus grand que Monaco. La fondation anticorruption d'Alexeï Navalny était revenue à la charge en août 2023, accusant le dirigeant russe de détenir au moins deux yachts pour une valeur totale de 600 millions d'euros.