"C'est pour le briser moralement" : les soutiens d'Alexeï Navalny, transféré en Arctique, dénoncent une manœuvre de Vladimir Poutine

Selon eux, pas de doute : le timing a été choisi. À quelques jours du Noël orthodoxe, Alexeï Navalny se trouve loin de tout, à 3 000 kilomètres de Moscou. Comme ses soutiens le craignaient, l'opposant n°1 à Vladimir Poutine a été transféré dans une nouvelle colonie pénitentiaire. Après 19 jours sans nouvelle d'Alexeï Navalny, ses avocats ont réussi à le retrouver.

Jusqu'ici incarcéré dans une région proche de Moscou, Navalny est désormais à Kharp, une colonie pénitentiaire au nord de la Sibérie, au-dessus du cercle arctique, où il purge sa peine de 19 ans d'emprisonnement pour "extrémisme".

Faire peur aux quelques opposants encore en liberté

Ses soutiens y voient une manœuvre politique du Kremlin pour tenter de faire taire l'ennemi n°1 du Kremlin à trois mois des prochaines élections présidentielles, et en pleine période de fêtes. "Alexeï Navalny est envoyé au-delà du cercle polaire et ce n'est pas anodin que ce soit exactement à cette période-là, estime Olga Prokopieva, de l'association Russie-Libertés. C'est pour l'isoler, le briser moralement. Ce sont des conditions de détention très difficiles où il ne peut pas recevoir de lettre, pas de visite de famille. C'est très compliqué pour ses avocats de le voir. En plus, les conditions climatiques de cette région sont très dures, et vont porter un coup supplémentaire sur son moral".

En plein hiver, en Arctique, le soleil est visible à peine deux heures par jour. Pour Kira Yarmysh, la porte-parole d'Alexeï Navalny, Moscou cherche à faire peur aux quelques opposants encore en liberté et qui n'ont pas fui la Russie à quelques semaines du scrutin. "Alexeï a été sorti de sa prison près de Moscou et transféré à partir du 6 décembre. Le lendemain, nous avons lancé une campagne anti-Poutine, et la date de la présidentielle a été annoncée le même jour", indique-t-elle.

"Cela se voit que le pouvoir veut le cacher, le faire taire." Kira Yarmysh, la porte-parole d'Alexeï Navalny à franceinfo

"Navalny est le principal opposant politique de Poutine, même si son nom n'est inscrit sur aucun bulletin de vote", poursuit-elle.

Sa porte-parole assure que Navalny "va bien" mais s'inquiète pour sa santé. Il a survécu à un empoisonnement il y a trois ans et n'aurait pas vu de médecin depuis.