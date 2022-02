Russie : ce discours de Vladimir Poutine en 2007 qui résonne avec la crise actuelle en Ukraine

C'est l'ouverture vendredi 18 février de la 58e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité. Ce forum réunit tous les ans des dirigeants de la planète pour évoquer les grands problèmes de sécurité collective. Cette année 2022, Munich accueillera notamment la vice-présidente américaine Kamala Harris, le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aucun orateur russe n'a été annoncé en pleine crise ukrainienne entre la Russie et l'Occident.

>> Crise en Ukraine : pourquoi le conflit avec les séparatistes prorusses n'a jamais été réglé dans les régions de Donetsk et Lougansk

Il y a quinze ans, presque jour pour jour, c'est bien un Russe qui avait marqué les esprits. Vladimir Poutine avait prononcé un discours lors de cette conférence qui est resté dans les mémoires de tous les diplomates du monde entier. Le président russe y développait sa vision du monde tel qu'il le voyait, et tel qu'il voulait qu'il soit. Un discours annonciateur des années suivantes et de la crise que le monde vit actuellement.

Lorsqu'il monte à la tribune de Munich en février 2007, Vladimir Poutine est un président qui termine son deuxième et, pense-t-on, dernier mandat. Il prévient d'emblée qu'il va éviter les formules de politesse et, sous les yeux de l'assistance médusée, se livre à une attaque en règle de l'hégémonie américaine : "Qu’est ce qu’un monde unipolaire ? C’est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision. C’est le monde d’un unique maître, d’un unique souverain."

"J'estime que dans le monde contemporain, le modèle unipolaire est non seulement inadmissible mais également impossible." Vladimir Poutine le 10 février 2007, à la conférence de Munich sur la sécurité

Dans la salle, la chancelière allemande Angela Merkel et les diplomates se décomposent. Le président russe développe sa vision de la sécurité en Europe : "Il me semble évident que l’élargissement de l’Otan n’a rien à voir avec la modernisation de l’alliance ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c’est une provocation qui sape la confiance mutuelle et nous pouvons légitimement nous demander contre qui cet élargissement est dirigé." Ce jour de 2007, Vladimir Poutine a donc posé les principes qui guident depuis la diplomatie russe. À l'époque pourtant ce discours va être vite évacué par les dirigeants occidentaux. Comme s'il n'avait pas existé, il est pourtant plus que jamais d'actualité.