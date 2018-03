Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine réélu

"Vous entendez peut-être non loin de moi la clameur des partisans de Vladimir Poutine, qui fêtent déjà la victoire de leur champion", rapporte Stéphanie Desjars, envoyée spéciale à Moscou (Russie). "Ce n'est plus une élection, c'est un véritable plébiscite, avec un fort taux de participation, et à plus de 72% les citoyens russes ont décidé de reconduire Vladimir Poutine à la tête de leur fédération".

Dix-huit ans au pouvoir

"Il réalise même ce soir son meilleur score dans une élection présidentielle", poursuit la journaliste. Sans surprise, et malgré l'opposition qui dénonce des fraudes, Vladimir Poutine reste le maitre du Kremlin. Cela fait 18 ans déjà qu'il incarne totalement et sans partage le pouvoir en Russie. "C'est plus que Léonid Brejnev ; avant lui, seul Staline s'était maintenu au pouvoir plus longtemps, avec 31 ans passés au Kremlin, ajoute la journaliste. Revoilà donc Vladmir Poutine reparti pour un mandat de six ans, mais un mandat qui pourrait être le dernier s'il ne modifie pas la constitution". Un président russe ne peut en effet effectuer plus de deux mandats consécutifs.

