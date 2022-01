Macron-Poutine : cinq ans de dialogue sur fond de passes d'armes

Un entretien d'une heure entre les présidents français et russe, vendredi 28 janvier, avec un enjeu : désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Parler avec Vladimir Poutine, quelles que soient les difficultés, c'est depuis bientôt cinq ans le crédo d'Emmanuel Macron. À peine élu, le président français avait reçu son homologue russe à Versailles, en mai 2017. Il en avait profité pour faire quelques mises au point : le chef de l'État français avait mis en cause les tentatives de déstabilisation de deux médias russes dans la campagne présidentielle.

Les contentieux se sont multipliés

Deux ans plus tard, à l'été 2019 au fort de Brégançon, agacé par les critiques françaises sur les droits de l'homme en Russie, Vladimir Poutine avait contre-attaqué en pointant du doigt la gestion de la crise des Gilets jaunes. Plus les mois passent, plus les sujets de contentieux se sont multipliés : l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny, l'envoi de mercenaires russes du groupe Wagner en Centrafrique puis au Mali et enfin la menace d'une opération militaire en Ukraine. En cinq ans, Emmanuel Macron n'a pas obtenu grand-chose de Vladimir Poutine.