La Russie vote pour ou contre le maintien au pouvoir de Poutine

Tout est fait pour encourager la participation. Par exemple à Moscou (Russie), si vous allez voter pour le maintien au pouvoir de Vladimir Poutine jusqu'en 2036, cela vous donne le droit de participer à un tirage au sort pour gagner des bons de réduction. Ce n’est pas tout, les règles électorales ont été assouplies, le vote va s’étaler jusqu’au 1er juillet. A Moscou on pourra voter en ligne et il est même possible de faire venir l’urne électorale à domicile. Cette possibilité existait déjà en Russie mais était réservée à des cas très exceptionnels, par exemple pour les personnes gravement malades.

Risques de fraude

Le problème c’est que tout cela accentue les risques de fraude. Plusieurs médias russes ont déjà dénoncé des problèmes dans le contrôle de l’identité de ceux qui votent en ligne. L’enjeu de cette réforme constitutionnelle, c’est de permettre à Vladimir Poutine de se présenter en 2024 puis en 2030 alors que jusque-là la constitution interdisait au président russe de faire plus de deux mandats consécutifs. La réforme n’abolirait pas cette règle, mais remettrait les compteurs à zéro, indique jeudi 25 juin Luc Lacroix, le correspondant de France Télévisions à Moscou.

