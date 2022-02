Guerre en Ukraine : "On ne va pas s'engager dans un conflit avec la Russie", estime Jérôme Rivière

Jérôme Rivière, porte-parole d'Éric Zemmour et vice-président de "Reconquête", était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, vendredi 25 février.

Emmanuel Macron s'est entretenu jeudi 24 février avec le président russe Vladimir Poutine. Le chef de l'Etat lui a demandé l'arrêt immédiat des opérations en Ukraine. Est-ce toutefois envisageable ? "Il n'y a pas d'autre solution que la voie diplomatique. On ne va pas s'engager dans un conflit avec la Russie", estime Jérôme Rivière, porte-parole d'Éric Zemmour et vice-président de "Reconquête", qui était l'invité des "4V", vendredi 25 février. "La France, dans son rôle de puissance d'équilibre, doit pouvoir convaincre Vladimir Poutine qu'il est possible de prendre en compte les intérêts, les demandes de la Russie concernant sa sécurité tout en lui faisant comprendre qu'on a besoin d'un respect des frontières qui sont intangibles", a-t-il poursuivi.



Ligne rouge

Jérôme Rivière est également revenu sur la déclaration d'Éric Zemmour, datant de 2018, dans laquelle il disait rêver "d'un Poutine français". "Lorsqu'il avait fait cette phrase, c'était pour expliquer qu'il trouvait monsieur Poutine patriote et qu'il avait en tête avant tout les intérêts de la Russie comme un chef de l'État français doit avoir avant tout les intérêts de la France en tête", avance le porte-parole du candidat d'extrême droit. Avant d'ajouter : "Ce qu'a fait monsieur Poutine hier, il a franchi une ligne rouge. C'est inacceptable et condamnable."