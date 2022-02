Guerre en Ukraine : les Ukrainiens, sous le choc, tentent de fuir le pays

C. Vérove, D. Olliéric, B. Vignais, L. Berbey, I. Rodneva, P. Miette, @RevelateursFTV, P. Goldmann

Depuis le début de l’attaque de Vladimir Poutine contre l’Ukraine le 24 février, 40 militaires et une dizaine de civils ont été tués selon Kiev. Tout a basculé en une nuit, car hier encore le calme régnait dans la capitale. Certains ont pris la décision de fuir.

Des sirènes retentissent dans les rues de Kiev (Ukraine) à 7 heures ce matin, le 24 février. La capitale se réveille en état d’alerte. Des habitants tentent de fuir en voiture, d’autres en métro. "Je suis paniquée, effrayée, je ne sais pas vers qui on peut se tourner, c’est effrayant", confie une jeune Ukrainienne. "On espère que le métro va nous sauver parce que c’est souterrain", déclare une autre.

Les Ukrainiens font des réserves

Au sud de la capitale, deux explosions ont retenti ce matin. Des habitants ont donc fait leurs valises en toute hâte. "Il y a eu des explosions puis des sirènes. Comme on ne savait pas vraiment ce qu’elles signifiaient, c’était effrayant", raconte une femme. Devant les magasins et les pharmacies, les files d’attente s’allongent, car les Ukrainiens font des réserves. Dans une vidéo amateure, le maire de Kiev a expliqué à ses habitants qu’il ne fallait pas paniquer, mais préparer tout de même une petite valise avec des papiers, de l’argent et de l’eau potable.