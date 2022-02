Guerre en Ukraine : la nuit où tout a basculé

À 3h48, jeudi 24 février, la télévision russe interrompt ses programmes : Vladimir déclare la guerre. "Toute la responsabilité d'un possible bain de sang sera intégralement sur la conscience du régime ukrainien", déclare-t-il. Au même moment, à New-York (Etats-Unis), le conseil de sécurité de l'ONU cherche la paix, en vain. L'ambassadeur ukrainien s'adresse ensuite à son homologue russe, déclarant : "Il n'y a pas de purgatoire pour les criminels de guerre".

La guerre de retour en Europe

À 4h30, le bruit des bombes déchire la nuit ukrainienne. Les premières explosions ont lieu dans l'Est, puis 15 minutes plus tard, des chars franchissent la frontière biélorusse, au Nord, puis des camions militaires au Sud, depuis la Crimée. Le président ukrainien s'adresse alors à son peuple, via les réseaux sociaux. "Nous sommes forts, nous sommes prêts et nous allons vaincre", dit Volodymyr Zelensky. Dans la capitale, la sirène retentit, tandis qu'à l'Ouest, un missile s'écrase sur un aéroport, à seulement 150 km de la Pologne. Quand le jour se lève sur l'Ukraine, la guerre est de retour en Europe.