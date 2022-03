Guerre en Ukraine : en Pologne, le président américain Joe Biden rassure ses alliés

C. Cuello, @RevelateursFTV, V. Lejeune

Le discours, très attendu, a été très offensif. Samedi 26 mars, à Varsovie (Pologne), la ville du pape Jean-Paul II, Joe Biden a commencé par reprendre une de ses phrases historiques : "N’ayez pas peur", avant de demander purement et simplement le départ de Vladimir Poutine. Un peu plus tôt dans la journée, Joe Biden était allé au contact des réfugiés. La visite du président des États-Unis en Europe a commencé mercredi 23 mars à Bruxelles (Belgique), avec un objectif : rassurer les Européens et coordonner la riposte à l’attaque russe.

Riposte immédiate

Puis Joe Biden est arrivé en Pologne, avec Varsovie comme ultime étape. Dans l’après-midi du samedi 26 mars, en présence du président polonais, il a à nouveau fixé une ligne rouge. En cas d’attaque d’un pays de l’Otan, la riposte sera immédiate. Au terme de quatre jours de voyage, Joe Biden affirme que cette guerre est d’ores et déjà un échec pour Vladimir Poutine.