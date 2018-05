Emmanuel Macron en Russie : quels résultats ?

La visite d'Emmanuel Macron en Russie s'achève et l'heure est déjà au premier bilan. Notre journaliste Jeff Wittenberg nous aide à y voir plus clair. Il explique : "On retiendra de ces deux jours qu'Emmanuel Macron a tenté de recoller les morceaux avec la Russie. Il a aussi tenté d'entamer une relation de confiance avec Vladimir Poutine : il a salué plusieurs fois l'action du président russe, l'a appelé 'cher Vladimir', l'a tutoyé. Au-delà de la forme, les deux hommes se sont rapprochés sur le dossier syrien et sur le dossier iranien. Emmanuel Macron a même salué la Russie qu'il souhaite voir ancrée dans l'Europe".

Macron trop conciliant ?

Certains reprochent au chef de l'État ce rapprochement avec le président russe. Le journaliste ajoute : "À ceux qui le jugent trop conciliant avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron répond qu'il y a toujours des différends sur l'Ukraine, sur les droits de l'homme, et qu'il en a parlé à Vladimir Poutine. Le chef de l'État précise surtout que la diplomatie française ne s'aligne ni sur les États-Unis de Donald Trump, ni sur la Russie de Vladimir Poutine".

Le JT

Les autres sujets du JT