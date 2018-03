Emmanuel Macron adresse à Vladimir Poutine "ses vœux de succès pour la modernisation" de la Russie

Le président français s'est entretenu avec son homologue russe, quelques heures après sa réélection.

Emmanuel Macron a adressé à son homologue russe Vladimir Poutine, réélu la veille, "ses vœux de succès pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du pays", lors d'un entretien téléphonique, lundi 19 mars.

>>>INFOGRAPHIES. Présidentielle russe : Vladimir Poutine n'a jamais été élu aussi largement

Le chef de l'Etat "a rappelé son attachement à un dialogue constructif entre la Russie, la France et l'Europe" et "redit sa conviction que, sur une base clarifiée, la coopération entre l'Europe et la Russie, essentielle à la sécurité du continent européen, était dans l'intérêt des [deux] pays", selon un communiqué diffusé par l'Elysée.

Le président de la République a également exprimé sa "grande préoccupation" au sujet des régions syriennes d'Afrine et de la Ghouta orientale. Il a appelé la Russie à faire "ses meilleurs efforts pour que cessent les combats et les pertes civiles", précise l'Elysée.