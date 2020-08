Diagnostic incertain, tensions diplomatiques, lettre à Vladimir Poutine... On vous raconte les 24 heures de bras de fer autour du transfert médical d'Alexeï Navalny

Les proches de l'opposant russe, qui estiment qu'il a été empoisonné par le thé qu'il a bu à l'aéroport, jeudi, demandent son transfert dans un hôpital allemand. Ses médecins, d'abord opposés à cette décision, ont finalement accepté son évacuation vendredi soir.

L'opposant russe Alexeï Navalny sera-t-il soigné en Allemagne ? Principal opposant au Kremlin, dont les publications dénonçant la corruption des élites russes sont abondamment partagées sur les réseaux sociaux, le quadragénaire a été hospitalisé jeudi 20 août à l'hôpital d'Omsk, en Sibérie occidentale, après avoir fait un malaise dans un avion. Il a été placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel, et se trouve actuellement dans le coma. Ses proches, qui estiment qu'il a été empoisonné par le thé qu'il a bu à l'aéroport, demandent son transfert dans un hôpital allemand. Ses médecins russes, d'abord opposés à cette décision, ont finalement accepté son évacuation vendredi soir. Franceinfo retrace les heures qui ont conduit à ce revirement.

Une ONG allemande affrète un avion

Tout commence jeudi soir. Après avoir appris l'hospitalisation d'Alexeï Navalny, l'ONG allemande de défense des droits de l'Homme, Cinema for Peace, connue pour son soutien aux opposants russes, annonce tenter de hospitaliser l'opposant en Allemagne. "Pour des raisons humanitaires, nous avons organisé la mise à disposition d'un avion médicalisé afin que Navalny puisse être amené en Allemagne", où il serait hospitalisé à l'hôpital berlinois de la Charité, explique au quotidien allemand Bild le président de cette ONG, Jaka Bizilj. L'organisation s'est faite une spécialisté de ce genre de rescousse, puisqu'elle avait déjà mis sur pied une opération du même type en 2018 pour un membre en vue du groupe contestataire russe Pussy Riot.

Les proches d'Alexeï Navalny sont favorables à cette offre. De son côté, le Kremlin dit souhaiter à l'opposant, "comme à n'importe quel citoyen russe", un "prompt rétablissement", et se dit prêt à apporter son aide pour que ce dernier soit transféré à l'étranger.

Dans la foulée, la chancelière allemande Angela Merkel, qui se trouve au côté d'Emmanuel Macron, dans sa résidence d'été du Fort de Brégançon (Var), fait savoir que le Russe pourra recevoir de l'aide en Allemagne, "mais il faut bien sûr que la demande en soit faite". Angela Merkel, qui se dit "bouleversée" par le sort de l'opposant, souhaite aussi "que l'on arrive à savoir de façon urgente comment on est arrivé à cette situation".

Comme prévu, l'avion médicalisé affrété par Cinema for Peace décolle donc dans la nuit de jeudi à vendredi de Nuremberg, en Allemagne, pour gagner la Russie, avec l'objectif de rapatrier l'opposant. Il s'agit d'un "avion-ambulance avec de l'équipement médical et des spécialistes, avec lequel Navalny pourra être ramené en Allemagne", selon ce qu'explique Jaka Bizilj, le président de l'ONG.

Les médecins russes refusent l'évacuation

Les choses se compliquent vendredi matin. Les médecins qui soignent l'opposant russe refusent de le transférer à l'étranger en raison d'un état "instable", indique sur Twitter sa porte-parole Kira Yarmych. Cette dernière ajoute qu'il serait "mortellement dangereux de le laisser à l'hôpital non équipé à Omsk avec un diagnostic toujours pas fait", et fait part de sa volonté de saisir en urgence la Cour européenne des droits de l'Homme pour obtenir son transfert.

Le bras droit d'Alexeï Navalny, Léonid Volkov, dénonce pour sa part une "décision politique et non pas médicale". "Ils attendent que les toxines sortent et cessent d'être détectées dans le corps. Il n'y a ni diagnostic, ni analyse. La vie d'Alexeï est en grand danger", écrit-il sur Twitter. En réaction, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure qu'il s'agit d'"une décision purement médicale", et ajoute que les médecins russes font "tout leur possible pour établir les raisons du malaise du patient et le faire guérir".

Peu après leurs prises de parole, les médecins de l'opposant russe annoncent qu'"aucun poison" n'a été découvert dans son organisme. Mais le diagnostic du malade ne peut être énoncé, en raison de la loi, rapporte Anatoli Kalinitchenko, le vice-directeur de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk où l'opposant a été admis, qui assure néanmoins qu'il a été signifié à sa famille.

L'Allemagne hausse le ton

A ce stade, les Européens prennent de nouveau la parole. L'Allemagne est "en contact" avec la Russie pour apporter une réponse au "cas humanitaire urgent" du principal opposant russe, annonce une porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Maria Abebahr, vendredi midi. Nabila Massrali, la porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères, demande de son côté à ce qu'Alexeï Navalny soit rapidement transféré en Allemagne.

We wish Alexei Navalny @navalny a swift & full recovery following his suspected poisoning. If confirmed, those responsible must be held to account.



Mr Navalny needs to be allowed to be safely & speedily transferred abroad to receive medical treatment, as per his family's wishes. pic.twitter.com/JM546EREwz — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) August 21, 2020

Revenant sur les déclarations du vice-directeur de l'hôpital, le médecin-chef de l'hôpital sibérien où est pris en charge l'opposant russe évente finalement ce qui cause, selon lui, l'état d'Alexeï Navalny : un problème métabolique résultant d'une faible glycémie. Des traces de substances chimiques industrielles ont été décelées sur les vêtements et les doigt de l'avocat, précise aussi Alexandre Murakhovsky.

La femme de l'opposant russe Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, près de l'hôpital où il est admis en réanimation, à Omsk, en Russie, le 21 août 2020. (ALEXEY MALGAVKO / REUTERS)

Un diagnostic qui ne convainc pas la femme de l'opposant. "J'estime qu'Alexeï Navalny a besoin d'une aide médicale qualifiée en Allemagne", écrit Ioulia Navalnaïa dans une lettre diffusée sur Twitter, et adressée à Vladimir Poutine. Elle estime que "toutes les possibilités pour le transport immédiat d'Alexeï sous la surveillance de médecins de haut niveau" sont réunies. Mais les médecins russes continuent de s'y opposer, évoquant l'état "instable" du patient.

Un revirement des médecins russes

Les médecins arrivés via l'avion affrété par l'ONG allemande sont finalement autorisés à voir Alexeï Navalny, indique Leonid Volkov, lors d'une conférence de presse à Berlin, vendredi après-midi. Ces derniers estiment être en mesure de transporter l'opposant russe dans la capitale allemande pour qu'il y soit soigné. "C'est aussi le souhait de sa famille", rappelle l'ONG Cinema for Peace.

Enfin, vendredi en début de soirée, l'hôpital russe donne son accord pour l'évacuation, de l'opposant russe estimant que son état est désormais "stable". "Nous avons pris la décision de ne pas nous opposer à ce qu'il soit transporté vers un autre hôpital, celui qui nous sera désigné par ses proches", déclare aux journalistes Anatoli Kalinitchenko, le directeur adjoint de l'établissement. "Cela n'arrivera pas instantanément, cela arrivera aujourd'hui", ajoute-t-il.

Saisie plus tôt vendredi par les proches d'Alexeï Navalny, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) enjoint dans la foulée Moscou d'autoriser la famille et les médecins de l'opposant russe à lui rendre visite pour s'assurer que son état de santé permet son transfert. La Cour demande également à la Russie de veiller "sans délais" à ce qu'elle-même, sa femme et ses médecins aient accès à son dossier médical.