Russie : ce que l'on sait des soupçons d'empoisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, hospitalisé dans un état grave

Dans le coma. En Russie, l'opposant Alexeï Navalny se trouve en réanimation, jeudi 20 août, au service de toxicologie de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk, a indiqué l'agence de presse publique Tass. Il a été empoisonné, affirme l'entourage de cette figure de l'opposition à Vladimir Poutine. Voilà ce que l'on sait de cette affaire.

"Ce matin, Navalny rentrait à Moscou de Tomsk", a expliqué, jeudi 20 août, sa porte-parole, Kira Yarmysh. La ville de Tomsk est située en Sibérie occidentale, à 3 600 km à l'est de Moscou. Des photos circulant sur l'application de messagerie Telegram, très utilisée en Russie, ont montré l'opposant russe prenant un thé à l'aéroport de Tomsk, avant son vol, apparemment en bonne santé.

Photo doing the rounds on @telegram, taken by a fellow passenger, is said to show Navalny drinking that tea at Tomsk airport, before his flight. His spokeswoman says it was the only thing he drank this morning. pic.twitter.com/P6zZEnr9oB