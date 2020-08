DIRECT. L'opposant Alexeï Navalny souffre d'un problème métabolique lié une faible glycémie, selon le médecin-chef de l'hôpital d'Oms

Ce qu'il faut savoir

Alexeï Navalny a-t-il été empoisonné ? Le médecin-chef de l'hôpital sibérien où est pris en charge l'opposant russe Alexeï Navalny, plongé dans le coma après avoir été la cible d'un empoisonnement selon son entourage, a déclaré vendredi 21 août que le diagnostic principal était celui d'un problème métabolique résultant d'une faible glycémie. Alexandre Murakhovsky a précisé que des traces de substances chimiques industrielles avaient été décelées sur les vêtements et les doigt de l'avocat de 44 ans, hospitalisé depuis jeudi dans un état grave après avoir bu jeudi matin un thé que ses proches soupçonnent d'avoir été empoisonné, alors qu'il regagnait Moscou depuis la Sibérie.

Une porte-parole de l'Union européenne a réclamé vendredi qu'une enquête soit menée sur ces soupçons d'empoisonnement et a appelé à ce qu'il soit rapidement transféré en Allemagne pour y être soigné.

Aide médicale de l'Union européenne. La France et l'Allemagne ont toutes deux offert jeudi "toute aide médicale", un avion médicalisé affrété depuis Berlin par une ONG ayant même rejoint la Sibérie dans la nuit avec l'objectif de ramener en Allemagne le militant anti-corruption. Le président français Emmanuel Macron, "extrêmement préoccupé", et la chancelière allemande Angela Merkel, "bouleversée", avaient demandé jeudi respectivement "clarté" et "transparence" sur l'état de Alexei Navalny.

Refus de le transférer. Mais "le médecin-en-chef a annoncé que Navalny n'est pas transportable. Son état est instable", a indiqué la porte-parole de l'opposant Kira Iarmych. Ce refus de transférer Alexeï Navalny à l'étranger est une décision "purement médicale", a assuré le Kremlin. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ajouté que les médecins russes faisaient "tout leur possible pour établir les raisons du malaise du patient et le faire guérir".

Aucune trace de poison. Les médecins soignant le principal opposant russe Alexeï Navalny ont dit vendredi 21 août n'avoir trouvé "aucun poison" dans son organisme. "À ce jour, aucun poison n'a été identifié dans le sang et l'urine, il n'y a pas de traces d'une telle présence", a déclaré aux journalistes Anatoli Kalinitchenko, le vice-directeur de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk où l'opposant a été admis. "Nous ne croyons pas qu'il ait souffert d'un empoisonnement", a-t-il ajouté.