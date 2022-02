À Moscou, la population russe s'inquiète davantage de la situation économique que de la crise avec l'Ukraine

D'après un sondage réalisé par un institut gouvernemental, 73% de Russes disent approuver la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des Républiques du Donbass. Dans les rues de Moscou, la population ne semble pas croire à la guerre malgré les tensions, l'accumulation des troupes autour des frontières de l'Ukraine ou l'arrivée de l'armée russe dans le Donbass. "Je n'ai vraiment pas peur, je sais que notre pays est assez fort pour se défendre de n'importe quelle menace et nous, nous ne menaçons personne", affirme Kirill, un technicien du bâtiment de 63 ans.

Dans les études d'opinion les plus récentes, de nombreux Russes assurent ne pas avoir de sentiments négatifs par rapport à l'Ukraine. L'annonce des sanctions américaines mardi soir a en revanche conforté nombre d'entre eux quand il s'agit de désigner le responsable de cette nouvelle montée des tensions.

"Apparemment, l'objectif des États-Unis est la dégradation de la situation dans notre pays parce que l'Ukraine n'a aucun intérêt à être notre ennemi." Andreï, étudiant russe de 20 ans à franceinfo

Si beaucoup de Russes disent ne plus regarder les informations et se désintéresser de la politique internationale, tous observent la chute du cours du rouble et redoutent une poussée de l'inflation. "Le fait que les prix montent est très problématique, indique Maria. J'ai peur de devoir me serrer la ceinture ou de devoir déménager dans une autre ville moins chère que Moscou."

Conscient que la situation économique est la vraie préoccupation des Russes, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé de possibles mesures de blocage des prix pour la fin de la semaine.