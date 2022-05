Commémorations du 9-Mai à Moscou : une parade militaire presque comme une autre

En Russie, Vladimir Poutine est-il en train subtilement d’adoucir son discours ? C’était le 9 mai, jour du grand défilé militaire pour la commémoration de la victoire de 1945 contre l’Allemagne nazie. On s'attendait à une démonstration de force et un discours très offensif. Au final, la parade aérienne a été annulée et le chef du Kremlin n’a pas manifesté de triomphalisme.