DIRECT. Défilé du 9-Mai en Russie : "Comme en 1945, la victoire sera à nous" dans la guerre en Ukraine, selon Vladimir Poutine

Ce qu'il faut savoir

C'est un défilé utilisé par Vladimir Poutine pour exhiber la puissance de son armée. Comme chaque année, les Russes célèbrent le lundi 9 mai le "jour de la Victoire" sur le nazisme. Deux mois et demi après sa décision d'envahir l'Ukraine, l'homme fort du Kremlin veut faire de cet événement une vitrine des ambitions de Moscou face à l'Occident. "Comme en 1945, la victoire sera à nous", a assuré le dirigeant russe, dimanche. Suivez notre direct.

Une gigantesque célébration à Moscou. Plusieurs cérémonies militaires seront organisées en grande pompe à travers le pays, lundi. La plus importante est prévue sur la place Rouge de Moscou, en présence de Vladimir Poutine, 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire et 77 avions et hélicoptères, selon l'agence de presse russe Interfax (en russe).

Une date capitale dans l'offensive en Ukraine ? Selon le renseignement américain cité par CNN et le ministère de la Défense britannique (en anglais), le 9 mai marque une date butoir pour le président russe, qui compte déclarer une victoire ou des avancées significatives sur le front ukrainien. "En prévision du 9 mai, Poutine s'est fixé l'objectif d'un défilé de la victoire pour cette guerre", a affirmé le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiy Danilov.

Poutine couvre la Russie de "déshonneur", selon le G7. Avant ces cérémonies militaires en Russie, le G7 a voulu mettre la pression sur Vladimir Poutine en affirmant que le dirigeant couvrait son peuple "de déshonneur". Par ailleurs, "le G7 tout entier s'est engagé aujourd'hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe", a annoncé dimanche la Maison Blanche dans un communiqué.

Le président ukrainien fustige l'attitude du Kremlin. "La Russie a oublié tout ce qui était important pour les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale", a accusé, dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à la veille des commémorations en Russie du 9 mai célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie. "L'armée russe ne serait pas elle-même si elle ne tuait pas", a-t-il ajouté, dans son message vidéo, au moment d'évoquer les "60 personnes tuées" dans une frappe samedi, sur une école dans l'est de l'Ukraine où se réfugiaient des civils.