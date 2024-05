Témoignages "Il faut être prudent quand on parle à des inconnus" : en Russie, la communauté LGBT vit dans la peur

Plusieurs lois et décisions de justice prises depuis un an ont accentué la pression sur une communauté qui est priée de rester invisible, et encore, même cela ne suffit pas parfois.

La vie de Yan Dvorkin a basculé le 30 novembre 2023. Quand la Cour suprême russe a classé "extrémiste" le mouvement international LGBT. Personne ne sait ce qu'est ce mouvement, mais Yan Dvorkin, directeur du Centre T à Moscou, une association d'aide aux personnes transgenres, a bien compris que si un juge décidait qu'il faisait partie de ce mouvement, il risquait dix ans de prison alors il a fui la Russie. "J'ai tout de suite compris, dès que j'ai lu la nouvelle", raconte-t-il.

"À la télévision, il citait le travail du Centre T en parlant d'une organisation extrémiste. Nous sommes partis avec mon mari, littéralement après l'annonce, sans attendre le tribunal, parce que j'avais le sentiment d'une menace." Yan Dvorkin, directeur du Centre T à Moscou à franceinfo

Depuis des années en Russie, la communauté LGBT est régulièrement stigmatisée et subit la répression du pouvoir mais les choses se sont particulièrement aggravées récemment. Le pouvoir russe prône le retour aux valeurs traditionnelles dans son opposition face à un Occident jugé décadent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les lois s'accumulent, comme avec l'interdiction de la propagande LGBT en novembre 2022 ou l'interdiction des transitions de genre en juillet 2023.

"J'ai peur de porter certains vêtements"

La décision de la Cour suprême a définitivement ouvert les vannes de la répression. Désormais toute la communauté est visée, même dans ses cercles privés, comme le montre un reportage de la chaîne de télévision NTV diffusé en février : "Dans la région de Léningrad, des agents ont interrompu une fête provocatrice dans une maison de campagne, lance la présentatrice. À l'intérieur, ils ont trouvé plusieurs dizaines de jeunes gens qui n'ont pas pu déclarer immédiatement quel était leur sexe." Des policiers cagoulés et armés font irruption au milieu d'un anniversaire et crient "les mains en l'air".

Le bilan de l'opération aboutit à la saisie de quelques médicaments et d'un drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT qui est interdit en Russie. On ne sait pas s'il y a eu des poursuites pénales, mais le signal est clair pour toute la communauté. Jenia, un jeune transgenre de Moscou admet qu'il a peur quand il sort. "J'ai peur de porter certains vêtements, raconte-t-il. Quand tu sais qu'une fille a été condamnée à de la prison pour des boucles d'oreilles arc-en-ciel, tu te dis : 'Oh mon Dieu ! Maintenant, ça peut m'arriver aussi !' Il faut être prudent quand on parle à des inconnus parce que quelqu'un peut te sembler sympathique et puis hop, il se passe quelque chose et dans ce cas, tu seras moins bien protégé à cause de ces lois."

"Vous n'êtes pas d'accord ? Partez à l'étranger"

Un climat de peur entretenu par la délation pratiquée jusqu'au plus haut niveau. En avril, le député de la Douma Alexandre Khinstein a publiquement désigné le ministre de l'Éducation de sa région de Samara, qui entretient une relation homosexuelle avec un collaborateur, selon lui, en publiant des photos des deux hommes en vacances. "Le lobby gay de la région de Samara a mis ses pattes arc-en-ciel sur les enfants et c'est effrayant, déclare Alexandre Khinstein. De telles personnes ne devraient pas s'approcher de nos enfants. Les personnes qui élèvent nos enfants devraient promouvoir les valeurs traditionnelles de la Russie. Vous n'êtes pas d'accord ? Partez à l'étranger."

Le ministre a nié être gay, mais il a démissionné. Ce "départ à l'étranger" prôné par Khinstein, c'est le choix qu'ont fait de nombreux membres de la communauté LGBT. Vlad participe à des shows de drag queen. Une activité de plus en plus risquée à Moscou. Il a déjà été agressé à la sortie d'un spectacle. "L'avenir en Russie, je ne le vois pas brillant et heureux", confie Vlad.

"Ce que je veux faire dans la vie, ce que j'aime vraiment, je ne peux pas le faire normalement. Je ne peux pas non plus écrire sur les réseaux sociaux. Je ne peux donc pas m'imaginer en Russie dans le futur avec les lois actuelles." Vlad à franceinfo

Depuis son exil à l'étranger, Yan Dvorkin du Centre T continue ses consultations de psychologue à distance. Il raconte que ses patients vont mal, certains font des tentatives de suicide. L'avenir de la communauté LGBT russe semble totalement bouché et tous se demandent quelle sera la prochaine invention du pouvoir pour accroître la répression.