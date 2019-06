Russie : un village infesté de mouches

Des mouches par milliers, une véritable invasion que rien ne semble pouvoir arrêter. Dans son petit cabanon à côté de sa maison, Valentina Panova en ramasse à la pelle et elle n'est pas la seule à en avoir par-dessus la tête. Dans le village de Lazorevy (Russie), au pied des montagnes de l'Oural, il y a des mouches partout, dans les prés, dans les maisons et même à l'intérieur des voitures. Les habitants ne savent plus comment s'en débarrasser.

Prendre son mal en patience

Le coupable, c'est Ivan Savtchenko, agriculteur. Depuis peu, il a renoncé aux engrais chimiques pour des engrais naturels. Au printemps, il a déversé dans ses champs pas moins de 1000 tonnes de fientes de poulets. "Quand on a mis cet engrais, d'abord il a fait très chaud ensuite il a beaucoup plu et (...) on n'a pas pu labourer à temps (...), mais ça ne va pas durer, les mouches vous savez, elles ne vivent pas plus de deux semaines", explique-t-il. Les autorités sanitaires disent la même chose : il faut prendre son mal en patience.

