Russie : les médecins refusent le transport vers l'Allemagne de l'opposant Alexeï Navalny, dans un état grave après des soupçons d'empoisonnement

Le laisser dans l'hôpital d'Omsk, en Sibérie, est "une menace directe pour sa vie", assure la porte-parole de Navalny. Un avion médicalisé affrété par une ONG, parti d'Allemagne, est en route.

Alexeï Navalny pourra-t-il être soigné hors de Russie ? Le célèbre opposant à Vladimir Poutine est hospitalisé dans un état grave depuis jeudi 20 août à Omsk, en Sibérie, après ce que ses proches soupçonnent être un empoisonnement. Un avion médicalisé affrété par une ONG a décollé dans la nuit de jeudi à vendredi de Nuremberg (Bavière, Allemagne), et doit atterrir vendredi matin afin de le transférer en Allemagne. Mais, peu avant son arrivée, les médecins de l'hôpital d'Omsk ont déclaré, selon des proches de Navalny, qu'ils refusaient qu'il soit transporté.

Ses proches dénoncent une décision politique

"Le médecin en chef a déclaré que Navalny n'était pas transportable" car son état de santé est "instable", écrit sur Twitter la porte-parole de l'opposant, Kira Yarmysh. Elle assure que, jusque-là, l'équipe médicale s'était déclarée favorable à son transfert. La décision de finalement s'y opposer "n’a pas été prise par eux, mais par le Kremlin", soupçonne-t-elle.

"L'interdiction de transporter Alexei représente une menace directe pour sa vie", alerte Kira Yarmysh. "Il est mortel de rester à l'hôpital d'Omsk sans équipement et sans diagnostic." L'avion médicalisé venu d'Allemagne doit selon elle atterrir dans la matinée à Omsk.

"Les médecins font plus que tout leur possible, ils se battent vraiment pour lui sauver la vie", avait déclaré aux journalistes Anatoli Kalinitchenko, le vice-directeur de l'hôpital des urgences n°1 d'Omsk, jeudi soir. L'opposant a été placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel.

Jeudi soir, la chancelière allemande Angela Merkel avait assuré qu'Alexeï Navalny pourrait recevoir "toute l'aide [médicale] souhaitée" dans son pays si son état le permet. Emmanuel Macron avait également proposé l'assistance de la France "sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection".