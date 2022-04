Russie : le taux des emprunts immobiliers s’envole

En Russie, à cause des sanctions occidentales, le taux des emprunts immobilier a fortement augmenté. Beaucoup de personnes préfèrent attendre avant d’acheter un logement.

À Moscou (Russie), Lisa Malilio, jeune consultante en gestion d’entreprise, compte acheter son appartement. Avec près de 20 000 euros en roubles dans son sac à dos, elle prend la direction de la banque. Cela représente un dépôt de garantie avant qu’elle n’effectue un virement bancaire : le 40 m2 qu’elle veut acquérir coûte 140 000 euros. Il faut donc emprunter. Jeune maman, elle bénéficie d’un prêt avantageux : 9% au lieu de 20% aujourd’hui. À cause des sanctions occidentales, le coût du crédit s’est envolé.

"Il faut attendre six mois peut-être avant d’envisager un achat"

Agent immobilier, Alexis Kiselev effectue une grande partie de son travail sur internet. Son agence s’en est bien sortie jusqu’ici mais les mois à venir s’annoncent difficiles. "Aujourd’hui, les taux d’intérêts sont très élevés, autour de 20%. Moi je pense qu’il faut attendre six mois peut-être avant d’envisager un achat", confie-t-il. Nikolay Maslov, un employé russe, s’est résigné : il ne va pas acheter de logement et restera encore quelques mois chez ses parents. Beaucoup de Russes ont fait comme lui et préfèrent attendre des jours meilleurs avant d’acheter.