Russie : une tentative d’assassinat déjouée sur un présentateur russe, soutien de Poutine ?

Vladimir Soloviev, présentateur vedette de la télévision d’état russe, est un homme très proche du Kremlin. C’est Vladimir Poutine, lui-même, qui a annoncé la tentative d’assassinat perpétré sur le journaliste. "Les services de renseignement russes (FSB) ont déjoué les plans d’un groupe terroriste qui préparait l’attaque et le meurtre d’un journaliste de télévision russe bien connu", a-t-il affirmé.

Soloviev, sous le coup de sanctions occidentales

Le président russe met en cause la CIA et les services secrets ukrainiens. Il dit aussi avoir arrêté les coupables. Pour l’instant, impossible de vérifier si Vladimir Soloviev a réellement été dans le viseur de groupes armés. Ce qui est certain est que le présentateur est sous le coup de sanctions occidentales. L’une de ses villas, au bord du lac Côme, en Italie, a été vandalisée par des militants. Des tags "Soloviev assassin" y ont été retrouvés. Pour rappel, Vladimir Soloviev a annoncé soutenir vigoureusement l’invasion russe en Ukraine.