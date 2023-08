Reportage Des Russes rendent hommage à Evguéni Prigojine : "Nous aurions dû l'enterrer avec les honneurs"

Le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, a été enterré mardi en catimini dans un cimetière de Saint-Pétersbourg. Ce mercredi, des Russes s'y sont rendus pour lui dire adieu. À Moscou, un mémorial improvisé a aussi attiré de nombreux fidèles.

Les obsèques en toute discrétion du chef de Wagner mardi 29 août dans un cimetière de banlieue de Saint-Pétersbourg ressemblaient à celles qu'on réserve aux traîtres. Evguéni Prigojine n'a pas eu droit à la garde d'honneur à laquelle son titre de héros de la Russie lui permettait normalement de prétendre. Et les médias gouvernementaux ont à peine relayé la nouvelle de ses obsèques.

Le message était donc clair. Malgré cela, de nombreux Russes viennent rendre hommage à Evguéni Prigojine, et dans une Russie où la parole est totalement muselée, cela pourrait presque passer pour de la rébellion. Au lendemain des obsèques, mercredi 30 août, il y a la queue devant la tombe d'Evguéni Prigojine, un embouteillage de plusieurs kilomètres s'est formé aux abords du cimetière où il a été enterré. C'est un petit cimetière bucolique de banlieue, où son père était déjà enterré, à l'écart des grands cimetières pétersbourgeois où tout le monde s'attendait à ce qu'il soit inhumé.

Dans ce cimetière, comme à Moscou, devant le mémorial improvisé dans une rue à quelques pas du Kremlin, les Russes venant lui rendre hommage sont plutôt parmi les plus nationalistes et les plus partisans de la guerre. Andrei vient par exemple déposer des fleurs devant ce mémorial : "C'était un héros. Il faut lui reconnaître ce mérite, il conduisait les gens à la mort et les gens le suivaient. N'importe qui ne pourrait pas faire ça. Un autre dirait : 'Allons-y', ils ne suivraient pas. Cet homme avait de telles qualités de leader qu'il pouvait emmener les gens. Ce n'est pas donné à tout le monde".

Alors qu'Evguéni Prigojine a été enterré dans un cimetière à Saint-Pétersbourg le 29 août 2023, des hommages lui sont aussi rendus à Moscou. (SYLVAIN TRONCHET / RADIOFRANCE)

Casquette du groupe Wagner sur la tête, Izmail, 16 ans seulement, raconte qu'il avait commencé les démarches pour intégrer la compagnie de mercenaires. Il n'a pas apprécié l'enterrement en catimini mardi 29 août à Saint-Pétersbourg. "Ce n'est pas normal, assure-t-il. Je pense que nous aurions dû enterrer Evguéni Prigogine publiquement et avec les honneurs. Je pense qu'il a été enterré de manière à ne pas susciter d'agitation inutile. Vous savez, il s'agit d'une société militaire privée, pas d'un personnage célèbre de notre armée, pour le dire comme ça".

Natalia, comme tous les autres présents ici, ne croit pas que le crash de l'avion soit un accident. "Je ne pense pas que ce genre de mort soit accidentelle, mais il m'est difficile de commenter plus", explique-t-elle.

"Ce n'est certainement pas accidentel. Je pense qu'il avait trop de choses à dire" Natalia, venue rendre hommage à Evguéni Prigojine à franceinfo

"Je suis vraiment comme si j'avais perdu l'espoir, l'espoir de la vérité, de la justice. J'ai vu en lui un guerrier russe qui, malgré tous les obstacles, va vers la vérité et vers les gens ordinaires. Pour moi, c'est un défenseur des gens du peuple", poursuit cette femme.

À mots couverts, ces Russes viennent dire qu'ils n'ont pas confiance dans leur armée, dans le pouvoir. Malgré tout, cette opposition-là n'a rien à voir avec les libéraux qui subissent la répression du pouvoir et sont impitoyablement pourchassés. Dans ce camp-là, personne ne souhaite l'arrêt de la guerre, bien au contraire.