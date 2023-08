Mercredi 23 août, Evguéni Prigojine, le patron de la milice Wagner, était à bord d'un avion privé qui s'est écrasé entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Désormais, quel sera l’avenir de son organisation paramilitaire ?

Evguéni Prigojine, patron de Wagner, et Dmitri Outkine, cofondateur de la milice russe, étaient à bord d'un avion qui s'est écrasé mercredi 23 août. Comment la Russie va-t-elle garder son influence en Afrique dans ce contexte ? Le chef de la milice peut-il être remplacé ? Maxime Audinet, chercheur à l’IRSEM et spécialiste de la Russie, revient sur le profil d'Evguéni Prigojine : "C’est quelqu’un qui avait vraiment un savoir-faire multiple et qui avait développé un réseau complexe. On voit mal comment cette œuvre de Prigojine […] peut être remplacée du jour au lendemain."

Une présence en Afrique

C’est en Afrique que Prigojine a fait sa dernière apparition, lundi 21 août. Ses réseaux sont implantés dans le continent, comme en Centrafrique, où des instructeurs forment des combattants. Wagner a une bonne maîtrise du terrain et assure la sécurité des chefs d’Etat. La progression de la milice en Afrique est l’une des plus grandes victoires de Prigojine.

Aujourd’hui, la milice est présente au Mali, en Libye ou encore au Soudan. Elle l’est également de façon informelle au Burkina Faso et au Zimbabwe. Vladimir Poutine s’affiche de plus en plus souvent avec des chefs d’Etat africains. Il a su se rendre indispensable sur le continent. Le modèle russe est bien visible, comme lors des manifestations au Mali.