En Russie, d'importants feux de forêts et peu de moyens pour les combattre, notamment en raison de la guerre en Ukraine

La saison des grands feux de forêt a commencé plus tôt que d'habitude en Russie, notamment dans l'Oural. Les experts craignent que l'été 2023 ne soit catastrophique dans ce pays où les moyens de l'État sont principalement orientés vers la guerre en Ukraine.

La Russie est tout entière tournée vers l'ouest et la guerre en Ukraine. Mais à l'est, dans son dos, la forêt brûle. Plus de 100 000 hectares de végétation sont partis en fumée ce printemps, rien que dans la région de Sverdlovsk, autour de Iekaterinbourg, dans l'Oural. Touchant parfois des zones habitées, ces feux ont fait plusieurs morts.

Conséquence de la chaleur et du manque d'eau pour la saison, depuis début du mois de juin juin, d'autres incendies sont signalés plus à l'est, en Sibérie, dans l'Altaï. "Nous savons d'ores et déjà que la saison sera pire que d'habitude", prédit Grigory Kouksine, le fondateur du Centre de prévention des incendies de forêts, une ONG russe. Car "les prévisions météo sont mauvaises"

Des incendies aux conséquences parfois inattendues

Il explique par ailleurs que "la situation est aggravée par le fait que nombreux feux de tourbière n'ont pas encore été éteints" et il ne sera "peut-être pas possible de le faire", redoute-t-il. Les feux de tourbière, qu'on appelle aussi "les feux zombies" survivent parfois à l'hiver sous la neige et se réveillent à l'été. Ils pourraient contribuer à faire de 2023 une saison comparable à 2021, la pire que le pays ait connue.

Cette année-là, "après ces feux de forêt dans le Yakoutsk central, à l'automne, il y a eu des inondations", se souvient Nikita Tananaev, chercheur à l'institut du permafrost de Yakoutsk, en Sibérie. "Parce que quand le feu de forêt passe, il reste des cendres et donc l'eau ne pénètre pas dans le sol, elle reste à la surface. Nos sols deviennent hydrophobes. Cela cause des inondations", explique-t-il.

"Près de la moitié des forêts russes ne sont pas du tout protégées contre les incendies parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça." Grigory Kouksine franceinfo

Les moyens pour lutter contre ces incendies manquent cruellement et beaucoup de feux ne sont même pas traités, selon Grogory Kouksine. "Je dirais que nous avons toujours la même pénurie de personnel, d'argent et d'équipement sur les incendies. C'était déjà le cas les années précédentes mais de nombreuses entreprises produisant les équipements de lutte contre les incendies ont quitté la Russie. Et nous nous retrouvons avec des équipements de qualité insuffisante."

L'État fédéral, dont le budget est en déficit pour la première fois depuis des années à cause de la guerre en Ukraine, ne prévoit pas de renforcer les moyens de lutte, laissant les régions seules face à ces énormes feux.