DIRECT. Biélorussie : ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle

#FOOT C'est terminé à Munich et à Barcelone ! Le Bayern n'a pas tremblé face à Chelsea, et l'a emporté 4-1. Le match a été plus équilibré entre le Barça et le Napoli, mais les coéquipiers de Lionel Messi se sont imposés 3-1 face aux Italiens. Les deux vainqueurs du soir s'affronteront vendredi prochain en quart de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.