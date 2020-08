Présidentielle en Biélorussie : la cheffe de campagne de l'opposition de nouveau interpellée à la veille du scrutin

La Biélorussie organise dimanche une élection présidentielle. Le président Loukachenko, au pouvoir de 26 ans, a vu émerger une opposition guidée par Svetlana Tikhanovskaïa.

La cheffe de l'état-major de campagne de la candidate de l'opposition à la présidentielle en Biélorussie a été arrêtée samedi 8 août, après avoir déjà été brièvement interpellée jeudi, a annoncé le QG de la rivale du président Alexandre Loukachenko. Maria Moroz a été appréhendée samedi, a déclaré la porte-parole de la candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaïa.

La Biélorussie organise dimanche son élection présidentielle, qui a vu une opposition émerger face au président Loukachenko, 65 ans dont 26 au pouvoir. Le vote a en fait commencé mardi dans ce pays de 9,5 millions d'habitants, avec une participation de plus de 32% depuis, selon les autorités.

Maria Moroz "ne sera probablement pas libérée avant lundi", soit après le scrutin, a estimé la porte-parole de l'opposition, ajoutant que la raison de son arrestation était inconnue. Jeudi, elle avait déjà été interpellée par des agents du ministère de l'Intérieur, selon le QG de l'opposition, après s'être rendue à l'ambassade lituanienne à Minsk, avant d'être remise en liberté.

Vague d'arrestations

Samedi soir, une alliée de premier plan de Svetlana Tikhanovskaïa a à son tour été appréhendée, puis relâchée, par la police, a annoncé une porte-parole. Il s'agit de Maria Kolesnikova, qui s'est rangée aux côtés de Svetlana Tikhanovskaïa. Elle était auparavant la directrice de campagne de Viktor Babaryko, un ancien banquier emprisonné alors qu'il souhaitait se présenter à la présidentielle.

Depuis le printemps, à la suite d'une mobilisation inattendue en faveur de l'opposition, les autorités biélorusses ont multiplié les opérations contre les adversaires d'Alexandre Loukachenko. Deux candidats potentiels à la présidentielle de dimanche ont notamment été incarcérés, amenant l'épouse de l'un d'entre eux, Svetlana Tikhanovskaïa, à prendre le relais, rassemblant tous les détracteurs du chef de l'Etat biélorusse derrière elle et réunissant des foules d'une ampleur inédite à l'occasion de ses meetings.

L'opposition dénonce des fraudes électorales

Alexandre Loukachenko a quant à lui dénoncé un complot réunissant opposants et mercenaires russes en vue de commettre un "massacre" pour tenter de déstabiliser son pays et de prendre le pouvoir. Il accuse aussi les Occidentaux, en particulier les Etats-Unis, de comploter contre lui. Svetlana Tikhanovskaïa et Moscou ont qualifié les allégations du gouvernement de la Biélorussie à leur encontre de mise en scène.

Dans un entretien avec l'AFP, la candidate de l'opposition a salué le "réveil" des Bélarusses. Mais elle a dit aussi ne pas se faire d'illusions quant au résultat car des "fraudes éhontées" ont déjà été perpétrées au moment du vote anticipé de mardi à samedi (environ un tiers des électeurs a déjà voté). D'autant que le nombre des observateurs indépendants a été réduit au minimum.