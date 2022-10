Russie : l'opposant Alexei Navalny, emprisonné dans des conditions très sévères, peut-il échapper à sa peine de prison ?

C'est l'une des dernières chances pour Alexei Navalny d'échapper à la lourde peine de prison à laquelle il a été condamné. La justice examine ce mardi 18 octobre le pourvoi en cassation qu'il a déposé après sa condamnation à 9 ans de prison pour fraude le 22 mars. Il était accusé d'avoir détourné à son profit personnel l'argent de sa fondation anti-corruption. Mais a-t-il une chance devant la justice russe ?

Depuis la mi-juin, Alexei Navalny est emprisonné dans une colonie pénitentiaire à régime "sévère", à 250 km de Moscou. Un exemple cet été : le 12 août dernier, Alexei Navalny a été envoyé pour trois jours en cellule d'isolement. La raison semble dérisoire : il avait déboutonné l'un des boutons de son uniforme. Il s'est donc retrouvé dans un espace de six mètres carrés, meublé seulement d'un tabouret, avec un livre et une tasse. Depuis lors, l'opposant y est retourné à cinq reprises et il y est encore actuellement. Des durées d'emprisonnement dans ces conditions bien plus longues que ce que la loi russe autorise dénoncent ses avocats.

En prison jusqu'en 2032... et peut-être plus

Pour autant, ses plaintes contre l'administration pénitentiaire restent sans effet. L'opposant n'a le droit de voir sa famille que quatre fois par an, il ne peut plus parler en privé avec son avocat et il ne peut le rencontrer qu'à travers une vitre opaque. Il n'aurait pas le droit de communiquer avec les autres détenus d'après certains témoignages.

Des conditions de détention extrêmement dures, et un avenir plus incertain que jamais puisque, peu après sa condamnation à 9 ans de prison en mars, Alexei Navalny a appris qu'il faisait l'objet de nouvelles accusations, pour création d'organisation extrémiste, avec sa fondation anti-corruption. Il risque 15 ans de prison supplémentaires dans ce nouveau dossier. Pour le moment, il est sous les barreaux jusqu'en 2032, au moins.