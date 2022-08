Russie : l'opposant Alexeï Navalny dit avoir été placé en cellule d'isolement

Le pouvoir russe continue d'intimider ses opposants. L'opposant et militant anticorruption Alexeï Navalny, emprisonné depuis un an et demi en Russie, a affirmé avoir été placé en cellule disciplinaire, lundi 15 août.

"Salutations depuis l'isolement", a écrit sur Twitter (en anglais) l'opposant condamné à 9 ans de prison dans une "colonie pénitentiaire de régime sévère" en mars. "La lutte syndicale n'est jamais facile, mais alors que dire des syndicats en prison", ajoute-t-il, une semaine après avoir annoncé la création d'un syndicat de détenus dans sa prison, près de la ville de Vladimir.

1/17 I’m an icon of conscious consumption.



There’s only a mug and a book in my cell. I only get a spoon and a plate at mealtimes. They even took away my prison clothes and gave me temporary ones. Now I have huge white letters SHU on my back.



Greetings from solitary confinement. — Alexey Navalny (@navalny) August 15, 2022

Alexeï Navalny explique avoir été placé à l'isolement pour trois jours pour avoir déboutonné le haut de sa tenue de bagnard, ce qui, "évidemment, fait de moi un vilain incorrigible et impénitent", ironise-t-il dans ses messages. Il ajoute que la direction a menacé de faire de la cellule d'isolement sa "résidence permanente" à moins qu'il ne "revoie son attitude".

Il décrit sa cellule comme une "niche en béton" où "il fait très chaud", avec une chaise, un lit rétractable, un évier et "un trou dans le sol". Les visites y sont interdites, tout comme les lettres et les colis, et il ne dispose que d'"une tasse et un livre". "Je suis un modèle de consommation responsable", plaisante l'opposant, qui avait été arrêté lors de son retour en Russie en janvier 2021, après avoir subi un grave empoisonnement qu'il attribue au Kremlin. Avec le papier et le stylo auquel il a droit pendant un peu plus d'une heure par jour, il explique maintenant vouloir écrire un manuel sur les droits des prisonniers pour les informer.