Russie : l'opposant Alexeï Navalny condamné pour escroquerie et outrage à magistrat

Nouvelle illustration de la répression croissante en Russie. Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, a été déclaré coupable "d'escroquerie" et "d'outrage à magistrat" mardi 22 mars par une juge russe. De quoi ouvrir la voie à une nouvelle lourde peine de prison contre le militant et avocat, jugé depuis mi-février derrière les murs de sa colonie pénitentiaire, à 100 km à l'est de Moscou, dans un tribunal improvisé.

Les enquêteurs accusent le militant d'avoir détourné des millions de roubles de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption et d'"outrage au tribunal" au cours d'une de ses précédentes audiences. Lui dénonce des accusations fictives et commandées par le Kremlin pour le maintenir en prison le plus longtemps possible.

Le parquet avait requis la semaine passée que la peine de deux ans et demi de détention que l'opposant purge depuis un peu plus d'un an soit portée à 13 années d'emprisonnement.

Vers des conditions de détention encore durcies

Alexeï Navalny est apparu à l'audience vêtu de son uniforme de bagnard, le visage amaigri, écoutant l'énoncé du verdict les mains dans les poches, entre deux rires et discussions avec ses avocats. A l'issue du jugement, il pourrait être transféré, à la demande du parquet, dans une prison à "régime sévère", où les conditions de détention sont beaucoup plus dures et bien plus éloignée de Moscou.

En juin 2021, ses organisations, qui militaient depuis des années dans toute la Russie, ont été désignées "extrémistes" et interdites sur le champ, poussant à l'exil de nombreux militants pour éviter des poursuites. D'autres ont depuis été arrêtés et risquent de lourdes peines de prison.

Cette répression inlassable, qui s'est accompagnée de l'interdiction des derniers médias et ONG critiques du Kremlin, a suscité un tollé dans les pays occidentaux et des sanctions contre Moscou.