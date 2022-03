Russie : le parquet réclame 13 ans de prison pour l'opposant Alexeï Navalny

Le militant anti-corruption est jugé depuis mi-février dans l'enceinte même de sa colonie pénitentiaire, à 100 km à l'est de Moscou, pour des accusations "d'escroquerie" et "d'offense" à un magistrat qu'il juge fictives.

C'est une lourde peine qui a été requise par la procureure Nadeja Tikhonova. Le parquet russe a demandé, mardi 15 mars, 13 ans de prison contre l'opposant Alexeï Navalny. La magistrate, citée par les agences de presse russes, a également requis une sanction "de deux ans de limitation de liberté" supplémentaire et une amende de 1,2 million de roubles (9 500 euros au taux actuel). Le militant anti-corruption, âgé de 45 ans, est jugé depuis mi-février dans l'enceinte même de sa colonie pénitentiaire, à 100 km à l'est de Moscou, pour des accusations "d'escroquerie" et "d'offense" à un magistrat qu'il juge fictives.

C'est depuis ce tribunal improvisé derrière les barreaux que la procureure a requis cette nouvelle lourde sentence contre l'opposant, qui a survécu en 2020 de justesse à un grave empoisonnement dont il accuse le Kremlin.

Depuis février 2021, Alexeï Navalny purge déjà une peine de deux ans et demi de prison pour une autre affaire de "fraude" datant de 2014.