DIRECT. Guerre en Ukraine : une centrale électrique touchée par trois frappes à Kiev

#GREVE #CARBURANTS Les plateformes de covoiturage connaissent "des niveaux record" d'utilisateurs. Entre pénuries de carburants et annonces de grève des transports en commun, les Français s'organisent de plus en plus collectivement pour les trajets du quotidien. "Cela m'a permis de dépenser moins d'essence, de faire plus d'économies et de moins polluer", se félicite ainsi Adbelhakim.