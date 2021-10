L'opposant russe Alexeï Navalny reçoit le prix Sakharov du Parlement européen

Sa "immense bravoure" est récompensée. Le Parlement européen a décerné mercredi 20 octobre le prix Sakharov 2021 de défense des droits de l'Homme et de la liberté de pensée à l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny. "Il s'est battu sans relâche contre la corruption du régime de Vladimir Poutine. Cela lui a coûté sa liberté et presque sa vie. Le prix décerné aujourd'hui reconnaît son immense bravoure et nous réitérons notre appel à sa libération immédiate", a rappelé le président du Parlement européen David Sassoli ans un tweet.

