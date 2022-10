Royaume-Uni : "Rishi Sunak est le seul capable de rétablir la stabilité politique", selon une spécialiste

"Rishi Sunak est le seul capable de rétablir la stabilité politique dont le Royaume-Uni a tant besoin", estime Sophie Loussouarn, spécialiste de la vie politique et économique britannique, sur franceinfo lundi 24 octobre. L'ex-ministre des Finances a succédé lundi à l'éphémère Liz Truss à la tête du Parti conservateur et sera officiellement nommé mardi Premier ministre du Royaume-Uni. "Il rassure à la fois les députés conservateurs et les marchés financiers, explique Sophie Loussouarn. D'ailleurs la livre a remonté contre le dollar et l'euro. C'est un soulagement !"

franceinfo : Avec cinq Premiers ministres en six ans, l'instabilité britannique au Royaume-Uni traduit-elle des difficultés qui vont bien au-delà de la personnalité du locataire de Downing Street ?

Sophie Loussouarn : Le Royaume-Uni est aujourd'hui confronté à des défis économiques, politiques et internationaux majeurs. Il a traversé le Brexit, le Covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine. Je crois qu'aujourd'hui la nomination de Rishi Sunak en tant que chef du Parti conservateur rassure à la fois les députés conservateurs et les marchés financiers. C'est le seul capable de rétablir la stabilité politique dont le Royaume-Uni a tant besoin. D'ailleurs la livre a remonté contre le dollar et l'euro. C'est un soulagement !

Pourquoi celui qui n'était visiblement pas le bon choix du Parti conservateur il y a deux mois deviendrait-il l'homme providentiel aujourd'hui ?

Rishi Sunak était le choix des députés conservateurs ! Il n'a pas été le choix des 170 000 membres du parti, mais avaient-ils les compétences pour juger de son expérience et de son programme ? Rishi Sunak a fait l'unanimité aujourd'hui dans son premier discours à la Chambre des communes. Il a été modeste et humble. Il comprend le contexte politique et économique. Rishi Sunak veut mettre en application le manifeste du Parti conservateur de 2019, aider la population qui traverse une crise du coût de la vie et former un gouvernement de tous les talents.

Son programme va aller à l'opposé de ce qui avait été proposé par Liz Truss il y a quelques semaines. Y a-t-il un aveuglement total de la classe politique ou cela veut-il dire qu'il n'y a plus d'autre choix possible aujourd'hui que de faire ce qui paraît impératif aux marchés ?

Les choses n'ont pas changé. Rishi Sunak avait un programme au mois de juillet tandis que Liz Truss avait promis monts et merveilles. La réalité l'a rattrapée. La présentation du mini-budget le 23 septembre a été suivie d'une chute brutale de la livre à son plus bas niveau contre le dollar depuis 1985.

Y a-t-il un problème de naïveté de la classe politique britannique qui avait également promis monts et merveilles sur le Brexit ?

La campagne autour du Brexit a été venimeuse. D'un côté, vous aviez le camp de David Cameron et du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne qui mettait en garde contre la sortie de l'Europe. C'était exagéré. Ils avaient annoncé une hausse du chômage à 6,8% alors qu'il est aujourd'hui à 3,7%, au plus bas depuis 40 ans. De l'autre côté, Boris Johnson promettait le retour de l'eldorado, du contrôle et de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, on mesure en effet les conséquences néfastes du Brexit en termes d'inflation mais certains continuent de croire qu'il a de bons côtés, notamment le retour de la souveraineté nationale. On verra à terme.