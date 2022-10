Royaume-Uni : Rishi Sunak désigné nouveau Premier ministre

franceinfo

Le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a été très applaudi par les députés conservateurs, lundi 24 octobre. Visiblement ému, il a remercié ses soutiens, avant une première déclaration à la presse qui se voulait rassurante, alors que le Royaume-Uni connaît de forts remous politiques et économiques. "C'est le plus grand privilège de ma vie de servir le parti que j'aime, et de donner à mon tour au pays auquel je dois tant. Nous avons maintenant besoin d'unité et de stabilité. Rassembler le parti et le pays sera ma plus grande priorité", a-t-il ainsi déclaré.

Battu par Liz Truss il y a moins de deux mois

Quelques minutes plus tôt, sans surprise, il avait été élu chef du Parti conservateur - et donc Premier ministre. Après le retrait de l'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui espérait revenir, et l'échec et de Penny Mordaunt a recueillir les parrainages nécessaires, la victoire de Rishi Sunak était devenue évidente. Il succède donc à Liz Truss, éphémère Première ministre, qui l'avait pourtant battu il y a moins de deux mois dans la course à la tête du parti.