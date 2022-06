Royaume-Uni : le Premier ministre Boris Johnson sauve son poste en remportant un vote de confiance décisif

Boris Johnson sauve sa tête. Le Premier ministre britannique est sorti vainqueur, lundi 6 juin, d'un vote de confiance décisif au sein de sa majorité conservatrice. Il a obtenu 211 voix de députés conservateurs en sa faveur contre 148 demandant son départ lors d'un vote à bulletin secret. Ce résultat lui permet rester leader du parti et de sauver son poste de chef du gouvernement. Il ne pourra pas être visé par une autre motion de défiance pendant un an, mais son autorité risque d'en sortir considérablement amoindrie.

Deux ans et demi après sa victoire triomphante dans les urnes, le dirigeant de 57 ans, de plus en plus affaibli et contesté, a été rattrapé par l'affaire du "partygate", les fêtes à Downing Street pendant les confinements, relancée fin mai par un rapport dévastateur détaillant les violations des règles édictées face au Covid. Lundi, Le président du comité 1922 du Parti conservateur, Graham Brady, a annoncé que le seuil fatidique de 54 lettres de députés, soit 15% du groupe parlementaire, demandant le départ de M. Johnson, avait été atteint, déclenchant le vote.

Un vote "convaincant" selon l'intéressé

Plaidant sa cause cette après-midi devant ses troupes, Boris Johnson s'était dit "heureux" que le vote ait lieu : "Si vous m'accordez votre soutien ce soir, nous avons un chance d'arrêter de parler de nous-mêmes et de commencer à parler exclusivement de ce que nous faisons pour les gens de ce pays", a-t-il martelé, selon un responsable du Parti conservateur cité par l'AFP.

Fin 2018, Theresa May avait survécu à une motion de défiance avec une marge plus large que son successeur, avant de démissionner quelques mois plus tard, trop fragilisée pour diriger. Boris Johnson a jusqu'à présent totalement refusé de démissionner. Quelques minutes après le vote, il a salué un "résultat convaincant". "En tant que gouvernement, nous pouvons passer à autre chose et nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment", a-t-il ajouté.